Эксперт заявила, что пандемия COVID-19 приведет к росту заболеваемости туберкулезом в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
В России ожидается рост заболеваемости туберкулезом из-за приостановки профилактических осмотров во время пандемии коронавируса, заявила директор ФГБУ НМИЦ ФПИ Минздрава РФ, главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.
"Профосмотры у нас тоже были потеряны в прошлом году, и, по нашим данным, примерно 12% больных туберкулезом не были выявлены. Это значит, что в 2021 году мы ожидаем увеличения заболеваемости, причем увеличение заболеваемости запущенными формами, заразными формами", – приводит ее слова РИА Новости.
Васильева уточнила, что заболевание на ранней стадии не заразно. Однако, если больной жалуется на симптомы, то в таком случае туберкулез может передаваться людям. Она также отметила, что с ростом заболеваемости увеличится и смертность.
Ранее глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что случаи летального исхода от туберкулеза в России за 20 лет снизились в 5 раз. По его словам, страну исключили из актуализированного глобального перечня ВОЗ из 30 государств с наиболее высоким бременем туберкулеза.
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