Россияне рассказали, какой суммы достаточно для нормальной жизни

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Почти половине россиян для нормального качества жизни достаточно 40–70 тысяч рублей в месяц. В исследовании, проведенном компаниями "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах", приняли участие свыше 1 500 граждан, сообщает РБК.

21,4% опрошенных хватило бы суммы до 40 тысяч рублей. 21,2% мужчин и 18,2% женщин предпочли бы около 70–100 тысяч рублей в месяц, а 8,5% мужчин и 5,5% женщин хотели бы 100–150 тысяч рублей. Свыше 150 тысяч рублей в месяц предпочли 6,4% мужчин и 4,1% женщин.

40–70 тысяч рублей чаще всего называли жители Урала, Северо-Западного и Центрального федеральных округов. 70–100 тысяч рублей желают жители Дальнего Востока, Москвы и Санкт-Петербурга. От 100 тысяч рублей хотят получать петербуржцы и москвичи.

Более 70 тысяч рублей чаще всего называли граждане 30–49 лет, а меньше 40 тысяч рублей – респонденты старше 60 лет.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства. Зарплату в размере 150 тысяч рублей предлагают начальнику производства по переработке вторсырья в Москве.

При этом соискатель должен иметь опыт работы на аналогичной должности в этой же сфере, понимать процессы переработки и обладать базовыми знаниями химии.

