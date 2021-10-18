Названы регионы РФ, жители которых смогут быстрее всех накопить на машину

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Среднестатистическому работнику в России нужно почти восемь лет, чтобы накопить на новый автомобиль. Об этом свидетельствуют результаты исследования, сообщает РИА Новости.

Согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в стране во второй половине текущего года составила порядка двух миллионов рублей, а средняя цена подержанной машины – 800 тысяч рублей.

Быстрее других жителей РФ накопить необходимую сумму на новую машину могут проживающие на Чукотке – за 3,5 года. При этом в данном регионе есть ряд сложностей с приобретением автомобиля. Из-за удаленности территории и ее малочисленности жителям приходится доплачивать несколько сотен тысяч рублей за доставку транспортного средства.

На втором месте рейтинга – Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь для накопления двух миллионов рублей понадобится 3,6 года. На третьем месте – Магаданская область. Жителям этого региона для накопления необходимой суммы понадобится 3,9 года.

Аналитики отмечают, что лидерство данных субъектов определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях.

На четвертом и пятом месте рейтинга расположились Ненецкий автономный округ и Москва. В этих регионах срок накопления двух миллионов рублей на новый автомобиль составляет 4,3 и 4,6 года соответственно.

В то же время эксперты предполагают, что в вышеперечисленных регионах срок накопления двух миллионов рублей на новый автомобиль может быть меньше, поскольку высокие зарплаты позволяют откладывать больший процент в качестве сбережений.

Дольше всех придется откладывать на новое транспортное средство жителям республик Северного Кавказа, говорится в исследовании. Тут работник со среднестатистической зарплатой будет копить на новый автомобиль более 10 лет. По словам экспертов, по официальной статистике, в этих регионах исторически невысокие зарплаты.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались российские регионы, аналитики взяли количество лет, необходимых для накопления с медианной зарплаты. Предполагалось, что на сбережение ежемесячно выделяется 50% от зарплаты, при этом накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе по ставке 6,75%, а проценты капитализируются каждый месяц.

Ранее пресс-секретарь портала об автомобилях Дром Мария Погребец рассказала, что почти треть российских автомобилистов тратят неделю своего времени на заторы. При этом каждый четвертый автолюбитель страны ежедневно проводит в заторах до получаса, а каждому пятому приходится стоять до полутора часов.

Рекордсменами по потерянному времени на дорогах стали жители Москвы и Московской области. Там без заторов ездит только треть опрошенных. Меньше всего в заторах стоят жители Хакасии, Амурской области и Забайкальского края.