Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть

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Более 67% россиян считают, что самый надежный способ повысить доходы – больше и лучше работать. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Сбер Управление Активами", передает РИА Новости.
Еще 56,7% граждан считают, что разбогатеть им позволит получение образования. В возможность повышения дохода с помощью собственного бизнеса верят 44,8% опрошенных, а в инвестиции на фондовом рынке – 38,6%.
Аналитики отмечают, что четыре вышеуказанных способа повысить доходы являются наиболее массовыми.
"Доля россиян, которые считают, что надо инвестировать и зарабатывать деньги на финансовом рынке, чтобы повысить уровень своего благосостояния, в 2021 году заметно увеличилась. <...> больше всего тех, кто считает, что для повышения уровня жизни надо учиться зарабатывать на финансовых рынках и вкладывать деньги в ценные бумаги, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону", – говорится в документе.
Как рассказал вице-президент, директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Игорь Мамонтов, эти данные не означают, что уже половина россиян инвестирует, поскольку между желанием и осуществлением всегда есть дистанция. По словам эксперта, сначала гражданам нужно всесторонне изучить данный вопрос, прежде чем принять решение.
Исследование провели в сентябре текущего года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал, какие валюты больше всего подходят для заработка в энергокризис. По его словам, лучше остальных в этом плане выглядит американский доллар.
"Фанимани": покупки на бирже и инвестиции
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