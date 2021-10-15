Эксперты назвали выгодные для инвестирования внутриигровые предметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Объем рынка игровой индустрии в 2020 году составил 174 миллиарда долларов, увеличившись на 19,6% по сравнению с показателем 2019 года. Вместе с ним растет и число внутриигровых покупок: за последние два года геймеры стали покупать виртуальные предметы на 40% чаще, сообщает газета "Известия".
Как рассказал глава маркетплейса по продаже внутриигровых предметов DMarket Владимир Панченко, сегодня инвестиции в индустрию игровых предметов и NFT-токенов составляют порядка 1,8 миллиарда долларов. Параллельно растет популярность NFT-игр, в частности Axie Infinity, Gods Unchained, Lost Relics, Skyweaver и других.
Так, оборот игровых предметов только в одной Axie Infinity недавно превысил 1 миллиард долларов. Эксперты полагают, что к 2025 году общая рыночная стоимость всех виртуальных товаров достигнет примерно 189,76 миллиарда долларов. Что касается NFT, то только за второй квартал текущего года объем продаж в этой сфере составил 2,5 миллиарда долларов, тогда как в начале прошлого года не превышал 13,7 миллиона долларов.
По словам основателя холдинга EX CORP Павла Дунаева, сегодня растет спрос на игровые предметы в CS:GO. Речь идет прежде всего о скинах для оружия, продажа которых может принести реальную прибыль. Цены зависят от редкости предметов, действий игроков и других факторов, объяснил он. Так, скин Butterfly Knife – Doppler Sapphire за три года подорожал с 202 644 рублей до 1 523 469 рублей.
Между тем глава DMarket отметил популярность так называемых play-to-earn игр, в которых пользователи могут заработать криптовалюту и NFT-токены. Одна из них – Axie Infinity, где каждое виртуальное существо само по себе представляет NFT-токен.
Ранее стало известно, что в Москве вручат первый в истории NFT-трофей за лучший гол на Евро-2020. Цифровую награду получит нападающий сборной Чехии Патрик Шик, который забил гол в ворота Шотландии с расстояния более 45 метров.
Награду создал Покрас Лампас. Прототипом стала арт-инсталляция из 432 мячей в футбольной деревне Петербурга. Ее разобрали 27 июня, после чего мячи, покрытые оригинальным орнаментом художника, оцифровали и отправили в 11 городов проведения Евро.
"Специальный репортаж": "больше чем игра"
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