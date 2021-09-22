Более трети россиян делают сбережения

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Чуть более трети россиян формируют сбережения. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор компании "СберСтрахование жизни" Игорь Кобзарь во время международного банковского форума "Банки России – XXI век". Чаще всего граждане копят на непредвиденные обстоятельства, поддержку детей и путешествия.

"Постоянно или время от времени сбережения делают 37,5% россиян. Среди основных целей накоплений – непредвиденные обстоятельства, поддержка детей, путешествия", – пояснил Кобзарь.

Он уточнил, что наиболее активно сбережения формируют в Томске: о финансовом резерве, который делается регулярно, заявили 51% респондентов.

При этом более половины россиян (59%) из числа тех, кто формирует сбережения, считают, что необходимо копить деньги на поддержку детей.

Кобзарь ожидает, что по итогам текущего года рынок инвестиционного и накопительного страхования жизни вырастет на 30%.

В данный момент наибольшей популярностью у клиентов компании пользуется накопительное страхование жизни. По словам Кобзаря, держателями соответствующих полисов стали 74,3 тысячи человек.

Средняя сумма накоплений выросла до 1,3 миллиона рублей. При этом каждый пятый россиянин, формирующий сбережения, – моложе 45 лет.

Наблюдается спрос и на инвестиционное страхование: в период с января по июнь россияне оформили 27,4 тысячи соответствующих полисов. Это вдвое больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Общая сумма вложений в этот инструмент увеличилась в 2,6 раза – до 21 миллиарда рублей.

Ранее председатель "Союза пенсионеров России" Валерий Рязанский заявил, что идея формирования капитала до пенсии нелепа. По его мнению, при нынешних зарплатах накопить себе капитал очень сложно, поэтому предложение о формировании сбережений до выхода на пенсию звучит издевательски по отношению ко многим пенсионерам.

