Глава "Союза пенсионеров России" назвал идею формировать капитал до пенсии нелепой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель "Союза пенсионеров России" Валерий Рязанский заявил, что идея формирования капитала до пенсии нелепа. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ранее первый зампред ЦБ России Сергей Швецов выступил с заявлением, что россияне должны в течение жизни формировать капитал, с которым они будут выходить на пенсию.
"Сейчас данная идея звучит несколько издевательски по отношению ко многим пенсионерам – живущим и тем, кто пытается получить пенсию. При нынешних заработных платах накопить себе капитал очень сложно. Лучше бы ему спуститься с небес на землю и посмотреть, как живут люди, на что живут, как они ищут работу", – отметил Рязанский.
По его словам, озвученная идея звучит нелепо и оскорбительно.
"Серьезных накоплений у людей не так много", – резюмировал Рязанский.
Ранее стало известно, что российские пенсионеры получат надбавки либо будет проведена индексация уже имеющихся выплат. На прибавку могут рассчитывать военные пенсионеры, граждане, которым исполнилось 80 лет, жители Крайнего Севера и другие.
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