Названы самые популярные рецепты, которые россияне ищут в интернете

Фото: depositphotos/rozmarina

20 октября отмечается Международный день повара – кулинары со всего мира принимают поздравления. Специально к этой дате "Яндекс" изучил поисковые запросы пользователей, выяснив, какие рецепты ищут россияне чаще всего.

Оказалось, что в течение года пользователи чаще всего интересовались рецептами шарлотки, сырников, блинов, оливье, солянки, селедки под шубой, мимозы, греческого салата, оладьев и драников.

При этом наиболее часто пользователи пытались узнать, как приготовить яйца, говяжью печень, кролика, куриную печень, куриные сердечки, рис, кальмаров, утку, цветную капусту и баклажаны.

В рейтинг по запросу "как едят" вошли авокадо, фейхоа, манго, инжир, раки, устрицы, личи, айва, хинкали и гранат. В запросе "с чем пить" пользователи преимущественно интересовались мартини, джином, виски, ромом, егермейстером, бакарди, вином, текилой, ликерами и коньяком.

Кроме того, в течение года пользователей интересовало, что из себя представляют следующие блюда: фуагра, буррито, поке, севиче, хаш, фалафель, паэлья, хумус, консоме и фрикасе.

Среди популярных запросов, касающихся борща, были следующие: "как приготовить борщ", "как правильно варить борщ, чтобы он был красный", "сколько калорий в борще" и "как приготовить холодный борщ", "чем отличается украинский борщ от русского", "сколько варить мясо для борща", "чем отличается борщ от щей", "сколько варить капусту в борще" и "сколько уксуса добавлять в борщ", а также "как приготовить заправку для борща на зиму в банках".

Активно задавали вопросы пользователи и про оливье. Чаще всего их интересовало, сколько варить овощи для оливье, кто придумал этот салат, сколько в нем калорий, а также чем отличается оливье от зимнего салата, как его украсить, сколько хранится оливье без майонеза в холодильнике, какие огурцы лучше использовать, сколько варить яйца, чем отличается оливье от столичного салата и чем можно заменить майонез.

В случае с популярными запросами про блины россиян чаще всего интересовало, как заворачивать блины с начинкой, почему блины прилипают к сковороде и рвутся, а также сколько в них калорий.

Чуть реже пользователи спрашивали, чем можно нафаршировать блины, почему они не получаются, как сделать начинку из творога для блинов, как сделать блины с дырочками, как их переворачивать, а также чем отличаются блины от блинчиков.

Кроме того, российские пользователи часто интересуются блюдами из детства. В частности, среди запросов, включающих слова "как в детстве", встречались колбаски из печенья, коржики, орешки со сгущенкой, печенья в формочке (на газу), творожная запеканка, вафли в вафельнице, омлет, песочное пирожное с повидлом, кабачковая икра и вареный сахар на молоке.

Также специалисты проанализировали популярные запросы, включающие вопросительные слова и слово "еда", заданные российскими пользователями "Яндекса" за год (с 29.09.2020 по 29.09.2021).

Из рейтинга исключили запросы, связанные с медицинской темой. В результате наиболее часто встречающимся оказался вопрос: "Сколько человек может прожить без еды?" На второй строчке рейтинга находится запрос: "Где лучше заказать еду на дом?" Третьим по частоте стал вопрос: "Что взять в дорогу из еды?" На четвертой позиции оказался запрос: "Что взять на пикник из еды?" А замкнул топ-5 рейтинга запрос пользователей, интересовавшихся, через сколько времени после еды можно заниматься спортом.

Помимо этого, пользователей интересовало, почему после еды хочется спать, через сколько после еды можно пить воду, как класть приборы после еды, почему урчит в животе после еды и сколько переваривается еда.

В число наиболее популярных запросов, включающих слово "повар", проанализированных за аналогичный период, вошли вопросы, касающиеся того, какие предметы необходимо сдавать, чтобы поступить на повара, где можно освоить эту профессию и сколько зарабатывает повар.

Также пользователей интересовало, сколько поваров работает в школьной столовой, что должен знать повар, как долго учиться на эту профессию, как стать шеф-поваром, какую работу выполняет повар, что входит в обязанности помощника повара и как называется повар на корабле.

Ранее стало известно, что российские шефы вошли в топ-100 лучших поваров мира. В их числе оказались Владимир Мухин, Иван и Сергей Березуцкие, Анатолий Казаков.