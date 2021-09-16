В топ-100 лучших поваров мира вошли российские шефы

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Четыре российских шефа вошли в топ-100 лучших поваров мира. В их числе Владимир Мухин, Иван и Сергей Березуцкие, Анатолий Казаков. Соответствующий рейтинг составил сайт The Best Chef.

Владимир Мухин оказался на девятой строчке рейтинга. Один из самых известных поваров объединяет в своих блюдах разные традиции, техники приготовления и продукты.

Близнецы Иван и Сергей Березуцкие заняли 62-ю строчку рейтинга. Известно, что у братьев есть собственная ферма в Калужской области, где они производят молочные продукты и выращивают овощи.

На 90-й позиции находится Анатолий Казаков. Ради кулинарии мужчина отказался от спорта.

Первую строчку в рейтинге занял испанский повар Давид Муньос. Его ресторан – единственный в Мадриде обладатель трех звезд "Мишлен".



Рейтинг составляли критики, которые обладают обширными знаниями в кулинарии. При этом 70% жюри занимали шеф-повара.

Ранее шеф-повара поделились рецептами лучших блюд из тыквы. Среди них махши, тыквенная икра, тыква по-итальянски и другие блюда.