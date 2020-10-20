У биатлониста Петра Пащенко подтвердился коронавирус

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Биатлонист сборной России Петр Пащенко заразился коронавирусом, сообщает "Газета.ру". За состоянием спортсмена наблюдают медики, он находится в изоляции.

"Повторное тестирование прошли и остальные члены команды. По результатам будут приняты дополнительные меры, направленные на защиту здоровья спортсменов, тренеров и персонала сборной РФ", – сообщили в Союзе биатлонистов России.

Ранее мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал, что у него выявили коронавирус. Он чувствует себя хорошо, работает из дома.

Также стало известно, что от COVID-19 вылечился заммэра Москвы Максим Ликсутов.