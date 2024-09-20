Диетолог Соломатина назвала продукты, которые нельзя есть перед перелетом

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Есть жирное мясо, зелень, бобовые, а также пить кофе и алкоголь не рекомендуется перед перелетами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, во время долгого сидячего положения у человека замедляется процесс пищеварения, поэтому такая тяжелая еда, как жирная говядина, свинина и баранина, может вызывать дискомфорт.



Елена Соломатина врач-диетолог Во время полета нарушается циркуляция крови из-за долгого сидячего положения и возрастает риск образования тромбов. Поэтому лучше не есть продукты с содержанием витамина K, которые сгущают кровь, – петрушку, листовой салат и шпинат. Сгущать кровь также может крепкий кофе, поэтому после его употребления нужно обязательно пить воду.

Алкоголь же сильно обезвоживает и может спровоцировать инсульт и инфаркт, предупредила Соломатина.

Помимо прочего, перед полетом не стоит есть бобовые, например, горох или фасоль – они будут вызывать вздутие.

Диетолог посоветовала отдать предпочтение легкоусваиваемой пище. Чтобы перелет был комфортным и не вызывал проблем со стороны желудочно-кишечного тракта, можно съесть суп-пюре, сыр, рыбу, паштет, курицу, индейку, помидоры, огурцы или гречневую кашу. Кроме того, нужно обязательно пить воду, заключила она.

Ранее россиянам назвали заболевания, которые могут усугубиться во время перелета. В частности, из-за перепада давления может ухудшиться состояние у людей с отитом, гайморитом или заложенностью носа. К тому же из-за долгого сидячего положения возрастает риск тромбоза, поэтому людям с варикозом нужно обязательно надеть компрессионные чулки и принять рекомендованные врачом препараты для разжижения крови.