Врач назвала безопасный для перелетов срок беременности

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Существует мнение о том, что во время беременности женщинам не следует летать на самолетах, однако отказаться от перелетов стоит только на критических сроках, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гинеколога Викторию Дементьеву.

Она отметила, что критические сроки включают в себя период предполагаемой имплантации эмбриона, периоды ранней или поздней плацентации и период органогенеза.

"Наиболее безопасный общепринятый период для перелетов во время беременности – второй триместр", – уточнила специалист.

По словам эксперта, также летать не следует при позднем репродуктивном возрасте, невынашивании беременности в анамнезе, риске истмико-цервикальной недостаточности, угрозе прерывания беременности и при присутствии хронических заболеваний в некомпенсированном состоянии.

"Сам по себе токсикоз, например, не является основанием для отмены запланированного перелета, но необходимо иметь в виду степень выраженности проявлений, наличие рвоты, невозможность соблюдения питьевого режима", – указала Дементьева.

Врач добавила, что важно обратить внимание на питьевой режим и длительность перелета. Женщине надо избегать продуктов, которые усугубляют жажду и способствуют появлению запора.

Ранее основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением заняться разработкой закона "О статусе и правовых гарантиях беременной", который будет предполагать гарантии господдержки беременных россиянок.

Она также обратила внимание на важность рассмотрения ежемесячной выплаты в размере 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ) с месяца после постановки на медицинский учет.

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