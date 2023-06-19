В России предложили разработать закон о статусе беременной женщины

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила заняться разработкой закона "О статусе и правовых гарантиях беременной", который будет предполагать гарантии господдержки беременных гражданок РФ. Об этом сообщает RT.

Она также обратила внимание на важность рассмотрения ежемесячной выплаты в размере 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ) с месяца после постановки на медицинский учет.

"Кроме получения ежемесячных выплат, прошу внести в законопроект гарантию бесплатной помощи социального работника в случае, если беременность протекает с осложнениями, для необходимой помощи по аналогии с помощью пенсионерам и иным социальным категориям граждан", – указала Волынец.

По ее мнению, следует также рассмотреть ряд мер поддержки и привилегий для беременных. В пример Волынец привела бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные лекарства, субсидии на жилищно-коммунальные услуги и бесплатную парковку.

Ранее группа депутатов во главе с вице-спикером фракции "Новые люди" Владиславом Даванковым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий беременным женщинам бесплатно оставлять машину на стоянке в течение первого часа с момента парковки. Также парламентарии предложили ввести для транспортных средств опознавательный знак "Беременная".

В РФ может появиться автомобильный знак "Беременная" с правом на бесплатную парковку