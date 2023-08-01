Врач рассказала, какие заболевания могут усугубиться во время перелета

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Заболевания лор-органов и дыхательная недостаточность могут усугубиться во время перелетов. Кроме того, повышается склонность к тромбозу, рассказала Москве 24 врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По словам эксперта, если у пассажира отит, гайморит или заложенность носа, состояние может сильно ухудшиться из-за перепада давления. Кроме того, есть риск обострения у тех, кто страдает дыхательной недостаточностью, подчеркнула Ярцева.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Также аккуратными нужно быть пассажирам с тромбами, варикозным расширением вен. При длительных перелетах, когда человек долго сидит, риск появления тромбоза возрастает.

Тем, кто страдает варикозным расширением вен нижних конечностей, терапевт рекомендовала лететь в компрессионных чулках. Кроме того, можно принять для профилактики препараты для разжижения крови, которые рекомендованы лечащим врачом.

"Если есть неконтролируемое артериальное давление, для его стабилизации желательно выпить таблетки или взять их собой в самолет. Бывает, что рейс задержали, возникли неподходящие погодные условия, и человек разволновался. На этом фоне давление может подняться", – заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие лекарства следует взять с собой на отдых. Среди них – жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные средства, антисептики, пластыри и водный йод. Также рекомендуется положить в аптечку для путешествий активированный уголь, антибиотики и препараты для улучшения пищеварения.

