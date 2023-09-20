Роспотребнадзор оценил риск завоза в РФ бубонной чумы

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Риск завоза в РФ бубонной чумы минимален. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя неподтвержденный случай заражения этой болезнью у жителя Завхана в Монголии.

Сейчас, по информации Роспотребнадзора, местные специалисты делают все, чтобы не допустить распространения инфекции. Для этого сотрудники российского ведомства взаимодействуют с монгольскими представителями.

"Роспотребнадзором проводится усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с учетом данных автоматизированной информационной системы "Периметр", внедренной в пунктах пропуска через государственную границу РФ", – отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что расстояние от Завханы до границы РФ составляет 200 километров.

В Роспотребнадзоре сообщили, что зараженного, который подхватил бубонную чуму через употребление в пищу мяса зараженного сурка, уже изолировали. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

По информации пресс-службы ведомства, точный диагноз пациенту поставят 21 сентября. На данный момент все 29 лиц, которые контактировали с мужчиной, уже получают профилактическое лечение и находятся под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что больница монгольского региона Завхан, который граничит с российской Республикой Тыва, зафиксировала больного с подозрением на заболевание бубонной чумой. По информации учреждения, у больного наблюдается рвота и лихорадка, в больницу он поступил 19 сентября во второй половине дня. Экспресс-тест на заболевание чумой дал положительный результат.

В связи с этим региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям провела срочное заседание и ограничила передвижение людей на въезд и выезд в столицу региона Улиастай и поселение Яруу, откуда прибыл больной, с 21:00 19 сентября по 25 сентября. Отмечается, что в Монголии, по последним данным, обнаружили 137 природных очагов чумы в 17 регионах.

Патоген бубонной чумы обнаружили в Монголии