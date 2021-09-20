Пандемия COVID-19 вызвала всемирный кризис на рынке жилья – СМИ

13:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пандемия коронавируса привела к острому всемирному кризису на рынке жилья. Проблемы коснулись не только покупки квартир, но и их аренды, сообщает Bloomberg.
По словам мэра Берлина Михаэля Мюллера, множество людей из Берлина, Лондона, Парижа и Рима покидают свои дома, потому что не могут позволить себе их стоимость.
Автор статьи считает, что кризис возник из-за сочетания низких процентных ставок до пандемии и изменений, произошедших из-за коронавируса. Так, во время массового заболевания COVID-19 упали темпы строительства домов, а количество вторичного жилья на рынке значительно упало, потому что семьи стали тратить меньше средств на самоизоляции.
Власти в разных городах предлагают частные решения проблемы. Например, в Канаде хотят временно запретить продажу жилья иностранцам, а в Китае обсуждают введение ограничений в строительной отрасли для снижения цен.
Автор статьи заключил, что современная ситуация на рынке напоминает месяцы, которые предшествовали финансовому кризису 2008–2009 годов.
Ранее ученые предупредили об опасном последствии коронавируса для почек. По словам эксперта, органы переболевших людей могут "постареть" на десятилетия.
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