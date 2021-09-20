Журналист Дмитрий Киселев вылечился от COVID-19 – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Журналист Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что выздоровел от COVID-19, ПЦР-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

"Сегодня пришел отрицательный ПЦР! Спасибо врачам и сестрам 52-й больницы и всем, кто поддерживал меня эти две недели", – сказал журналист.

7 сентября стало известно, что ведущий программы "Вести недели" заболел коронавирусом. Сообщалось, что у Киселева была температура выше 38, его госпитализировали. Позже выяснилось, что у него довольно обширное поражение легких, но благодаря прививке болезнь шла по щадящему пути.

