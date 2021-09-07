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Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заболел коронавирусом. Об этом он рассказал РИА Новости.

Журналист сообщил, что заразился коронавирусом, но сейчас идет на поправку.

"Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная – это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", – добавил Киселев.

Ранее стало известно, что супруга российского певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис, госпитализированная в больницу с коронавирусной инфекцией, находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, 42-летняя канадская миллионерша находится в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких.