Облачная с прояснениями погода установится в Москве в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 20 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Днем 20 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков", – рассказали эксперты.

По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до 11 – 13 градусов тепла. В Московской области верхняя граница чуть выше – до 14 градусов.

Кроме того, в столичном регионе ожидается северо-западный ветер со скоростью в пределах 5 – 10 метров в секунду, с порывами в 12 – 15 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне климатической нормы.

Ранее синоптики предупредили о скором приходе бабьего лета в Москву. Специалисты полагают, что уже на следующей неделе мощный циклон станет причиной потепления в Центральной России.

