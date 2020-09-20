Облачная с прояснениями погода установится в Москве в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве и Подмосковье в воскресенье, 20 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Днем 20 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков", – рассказали эксперты.
По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до 11 – 13 градусов тепла. В Московской области верхняя граница чуть выше – до 14 градусов.
Кроме того, в столичном регионе ожидается северо-западный ветер со скоростью в пределах 5 – 10 метров в секунду, с порывами в 12 – 15 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне климатической нормы.
Ранее синоптики предупредили о скором приходе бабьего лета в Москву. Специалисты полагают, что уже на следующей неделе мощный циклон станет причиной потепления в Центральной России.
На крыше столичного ТЦ образовалось озеро после проливных дождей
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