Минувшая пятница стала самым холодным днем в Москве с начала сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пятница, 18 сентября, стала самым холодным днем в Москве с начала месяца, сообщается на сайте "Метеоновости".

Холодный северный ветер не дал воздуху прогреться выше 12-14 градусов. Впервые за нынешний сентябрь средняя суточная температура оказалась ниже климатической нормы.

20 сентября дневная температура в городе не превысит +11... +13 градусов, под утро в столице будет +6... +8 градусов тепла. Среднесуточная температура окажется ниже многолетних значений.

В Подмосковье в ночь на воскресенье местами ожидаются первые заморозки. Температура может опуститься до минус 1 градуса.

Заметное повышение температуры ожидается к середине предстоящей недели. Воздух прогреется до +20... +22 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше средних климатических значений.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима. По его данным, самым теплым месяцем станет февраль.