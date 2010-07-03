Москвич продает легендарную "Волгу" от Xzibit'а

Москвич продает "Волгу", которую ему вручил Xzibit

Легендарный автомобиль 1976-го года был разыгран в начале сентября на праздновании Дня города в Москве. Раритетную "Волгу" москвичу вручил сам X-Zibit из "Тачки на прокачку".

Несмотря на год выпуска, лоурайдер оснащен мощнейшим двигателем, подвеской в американском стиле и расписан художником. Теперь новый владелец решил ее продать. Как он сам пишет, потому что далек от автокультуры. А деньги, все-таки, нужнее. В объявлении цена за машину около миллиона рублей.

Ранее стало известно, что российская конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу свой BMW X4. Автомобиль она получила в подарок от государства за успешный отбор на зимние Игры-2018. Решение продать машину Фаткулина объяснила тем, что совсем ей не пользуется, зато приходится платить большой налог.