Жительница Екатеринбурга пытается вернуть у бывшего сожителя фен Dyson и собаку

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Жительница Екатеринбурга пытается вернуть свои вещи, в том числе фен Dyson, драгоценности Cartier и собаку породы йоркширский терьер по кличке Матильда, которые остались у ее бывшего сожителя из Санкт-Петербурга. Об этом она рассказала РИА Новости.

Женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной в 2021 году, после чего они стали жить вместе в Санкт-Петербурге. Однако в определенный момент парень поменял замки в квартире.

"У меня с собой не было ни паспорта, ни документов на машину. Все дорогостоящие вещи тоже остались в квартире", – уточнила жительница Екатеринбурга.

В связи с этим она обратилась в полицию, в результате чего ей удалось вернуть часть своих вещей. Но, по ее словам, ценные предметы и собака остались у бывшего молодого человека. Кроме того, спустя время она обнаружила две пары часов в аккаунте ломбарда на Avito, которые она сверила по совпавшему серийному номеру. Девушка уточнила, что украшения до сих пор находятся в ломбарде.

Пострадавшая отметила, что следствие возбудило уголовное дело по данному инциденту.

Ранее мужчина переехал девушку на своем автомобиле после того, как та объявила о расставании с ним. Инцидент произошел у кафе на Минском шоссе в Можайске. В результате девушка умерла в больнице от множественных переломов.

