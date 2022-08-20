В России выявлены 40 010 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России за последние сутки зафиксировали 40 010 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом с 14 марта, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране подтверждены 19 077 764 случая заражения коронавирусом. Заболевание в России перенесли 18 262 350 человек.

Число госпитализированных за последние 24 часа составило 3 450 человек. Выздоровели 24 222 пациента. Сообщается также, что за сутки скончались 69 пациентов с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого Алексей Боровков предположил, что начинающаяся новая волна увеличения случаев заболевания коронавирусом в России закончится в конце февраля – начале марта 2023 года. По его словам, основной прирост заболевших в настоящее время наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

До этого врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что сейчас при коронавирусе очень редко встречается симптом потери обоняния, который еще в 2020 году сигнализировал о наличии заболевания. Сегодня COVID-19 сопровождают такие симптомы, как заложенность носа, головная боль и боль в глазных яблоках.

