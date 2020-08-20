В Подмосковье отменят режим самоизоляции для пожилых людей с 24 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Московской области отменят режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для имеющих хронические заболевания.
Как сообщает Оперативный штаб Подмосковья по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Действие режима самоизоляции прекращается с 24 августа.
Ранее ограничения для пожилых граждан и имеющих хронические заболевания продлили в Подмосковье до 23 августа. При этом в Московской области по-прежнему действуют предписания по ношению средств индивидуальной защиты и соблюдению безопасной дистанции в общественных местах. Также в регионе действует запрет на проведение публичных мероприятий и посещение дискотек и ночных клубов.
С 1 августа в Московской области заработали кинотеатры, театры и игровые комнаты. Помимо этого, возобновили деятельность торгово-развлекательные центры и спортивные объекты. При этом заполняемость помещений не должна превышать 50%. С 24 июля в Подмосковье снова стали предоставлять госуслуги в обычном режиме.
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