Режим самоизоляции для пожилых людей продлили в Подмосковье до 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Московской области продлили режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями до 23 августа. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале регионального правительства.

Изменения внесены в постановление № 108-ПГ. В постановлении также говорится, что аквапарки могут осуществлять свою деятельность, но только с обязательным соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора. При этом из документа были исключены региональные требования для организаций театров, концертов и иных сценических выступлений.

В Московской области с 1 августа возобновили работу кинотеатры, театры, игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, выставки и спортивные объекты. При этом заполняемость помещений должна быть не более 50% от максимальной, а на мероприятиях должна быть соблюдена безопасная дистанция.

В то же время в Московской области продолжают действовать некоторые ограничения. Сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий и посещение дискотек и ночных клубов.

Также занятия физкультурой могут проводиться лишь в группах не более пяти человек и с соблюдением социальной дистанции в пять метров. По-прежнему остается обязательным перчаточно-масочный режим, а также общие правила, касающиеся соблюдения безопасной дистанции.

