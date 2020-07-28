В метро появились стикеры, которые напомнят о ношении масок

Фото: Дептранс Москвы

В метро появились стикеры, которые напомнят о необходимости носить маску в общественном транспорте, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Всего на 16 информационных стойках можно встретить девять видов стикеров. Получить их сможет любой желающий, однако количество стикеров ограничено.

Найти их можно на станциях "Автозаводская", "Александровский сад", "Арбатская", "Баррикадная", "Белорусская", "Киевская", "Китай-город", "Комсомольская", "Кузнецкий Мост", "Курская", "Марксистская", "Павелецкая", "Парк культуры", "Площадь Революции", "Пушкинская" и "Сретенский бульвар".

Назван топ-5 станций метро, где пассажиры не пренебрегают рекомендациями ВОЗ и носят маски и перчатки. Чаще всего средства индивидуальной защиты используют пассажиры станций "Новослободская", "Улица 1905 года", "Парк культуры" Сокольнической линии, "Серпуховская" и "Чеховская".

На станциях "Теплый Стан", "Комсомольская", "Павелецкая", "ВДНХ" и "Савеловская" наблюдается большое количество пассажиров, игнорирующих ношение масок.