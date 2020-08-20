Анзор Музаев назначен руководителем Рособрнадзора

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) назначили Анзора Музаева. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает RT.

"Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на Анзора Музаева в феврале этого года", – уточнили представители Рособрнадзора.

Он является действительным государственным советником Российской Федерации 3 класса. Кроме того, Музаев имеет почетное звание "Почетный работник высшего профессионального образования РФ".

Ранее Анатолия Якунина назначили заместителем главы ФСИН. Соответствующий указ № 489 вступает в силу со дня его подписания.