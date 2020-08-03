Анатолия Якунина назначили заместителем главы ФСИН

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Президент России Владимир Путин назначил заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Якунина. Документ был размещен на портале нормативно-правовых актов.

"Назначить Якунина Анатолия Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний", – следует из указа, подписанного главой государства.

Соответствующий указ № 489 вступает в силу со дня его подписания.

Известно, что Якунин возглавлял московское управление МВД. Ему присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы. Он возглавлял ГУ МВД по столице с 2012 по 2016 год.

Ранее Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.

