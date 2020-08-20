В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инициативу об отмене транспортного налога с 2021 года выдвинул член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев. Соответствующий документ законопроекта предоставлен нижней палате парламента.

Идеей предполагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ, которые должны вступить в силу с 1 января следующего года.

Барышев отмечает, что отказ от транспортного налога в пользу доходов от продажи топлива уже не раз обсуждали общественные деятели и даже президент РФ.

"С учетом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств", – приводит РИА Новости текст документа.

Ранее в Совфеде поддержали инициативу о снижении размера имущественного налога для многодетных семей.