Специалисты рекомендуют отказаться от ряда продуктов за три дня до онкоскрининга кишечника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач рассказал, какие продукты следует исключить из рациона за три дня до онкоскрининга кишечника. Провериться на самое распространенное онкологическое заболевание в столичных поликлиниках можно до конца августа, сообщает Агентство "Москва".
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников напомнил, что к ряду обследований необходимо готовиться заранее.
"За три дня до скрининга колоректального рака нужно отказаться от рыбы, мяса, томатов, яблок, паприки, свеклы, шпината и субпродуктов. Женщинам проходить обследование следует через три дня после окончания менструации", – рассказал Тяжельников.
Также он добавил, что обследование шейки матки женщины могут пройти не ранее чем через пять дней после окончания менструации. На пятый-десятый день менструального цикла можно пройти онкоскрининг молочной железы.
"Мужчины, которые собираются пройти скрининг предстательной железы за двое суток до анализа должны исключить половые контакты и употребление алкоголя", – добавил врач.
До конца месяца в 66 городских поликлиниках можно пройти бесплатное обследование самых распространенных онкологических заболеваний.
Ранее сообщалось, что в столице за 10 лет выявляемость рака кожи на ранней стадии увеличилась с 71 процента в 2008 году до 82 процентов в 2018 году благодаря программе "Ранняя диагностика и профилактика меланомы кожи в городе Москве".
Москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг до конца августа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: