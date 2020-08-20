Специалисты рекомендуют отказаться от ряда продуктов за три дня до онкоскрининга кишечника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач рассказал, какие продукты следует исключить из рациона за три дня до онкоскрининга кишечника. Провериться на самое распространенное онкологическое заболевание в столичных поликлиниках можно до конца августа, сообщает Агентство "Москва".

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников напомнил, что к ряду обследований необходимо готовиться заранее.

"За три дня до скрининга колоректального рака нужно отказаться от рыбы, мяса, томатов, яблок, паприки, свеклы, шпината и субпродуктов. Женщинам проходить обследование следует через три дня после окончания менструации", – рассказал Тяжельников.

Также он добавил, что обследование шейки матки женщины могут пройти не ранее чем через пять дней после окончания менструации. На пятый-десятый день менструального цикла можно пройти онкоскрининг молочной железы.

"Мужчины, которые собираются пройти скрининг предстательной железы за двое суток до анализа должны исключить половые контакты и употребление алкоголя", – добавил врач.

До конца месяца в 66 городских поликлиниках можно пройти бесплатное обследование самых распространенных онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в столице за 10 лет выявляемость рака кожи на ранней стадии увеличилась с 71 процента в 2008 году до 82 процентов в 2018 году благодаря программе "Ранняя диагностика и профилактика меланомы кожи в городе Москве".