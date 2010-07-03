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21:29

ЦБ оценил предложение о блокировке карт при подозрительных переводах

общество

21:29

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Фото: depositphotos/LDProd

Центробанк считает неэффективной меру по блокировке банковской карты на 30 дней при обнаружении подозрительной транзакции, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"По статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, а получение талона КУСП может существенно превышать отмеченный срок", – отметили в ЦБ.

Там добавили, что может возникнуть противоположный желаемому эффект – банки станут применять данную меру уже после вывода похищенных средств злоумышленником, так что никакой пользы от блокировки не будет.

Ранее в Ассоциации банков России предложили внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать карты при зачислении на них подозрительных средств. Так, до подтверждения легитимности транзакции карта получателя может быть заблокирована на два дня, при наличии заявления в полицию – до 30 дней. В настоящее время подозрительная транзакция может быть приостановлена исключительно в момент списания средств со счета.

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