Количество безработных в России достигло исторического минимума

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Численность безработных граждан в России достигла 684 670 человек. Это стало историческим минимумом с 1991 года. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.

"В настоящее время состояние рынка труда говорит о дефиците трудовых ресурсов. С рынка труда уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит малочисленное поколение 1990-х годов", – отметил министр.

По его словам, с 8 по 15 августа численность безработных граждан, которые зарегистрированы в органах службы занятости, снизилась на 2 420 человек и составила 684 760 жителей. К сравнению, год назад этот показатель достигал 784 260 человек.

С 8 по 15 августа снижение численности безработных зафиксировано в 60 регионах, в том числе республиках Марий Эл, Карелия и Тыва, Ненецком и Чукотском автономных округах, Псковской, Воронежской и Магаданской областях, Камчатском и Забайкальском краях. Тем временем, в 23 регионах, в том числе в республиках Калмыкия, Крым, Ингушетия, Татарстан и Кабардино-Балкарской Республике, Липецкой, Тюменской, Калининградской и Костромской областях, городе Севастополе, был зафиксирован рост количества безработных.

Уровень регистрируемой безработицы на 15 августа этого года в среднем по стране составил 0,9 процента от численности экономически активного населения. Данный показатель говорит об уменьшении количества неработающих жителей России по сравнению с прошлогодним показателей – 1,0 процента. Помимо этого, количество вакансий в органах службы занятости в этом году составило 1,7 миллиона единиц.

Ранее сообщалось, что правительство России разрабатывает проект о повышении пособия по безработице вместе с другими механизмами соцзащиты работников. На сегодняшний день, минимальный размер выплат по безработице в стране составляет 850 рублей, максимальный – 4,9 тысячи рублей.