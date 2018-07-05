Правительство подготовит проект о повышении пособия по безработице

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Правительство России готовит проект о повышении пособия по безработице вместе с другими механизмами социальной защиты работников. Об этом сообщил вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете", – сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

Силуанов отметил, что инициатива связана с выполнением ряда других задач, которые стоят перед кабмином на ближайшие шесть лет. Он добавил, что в ближайшие годы правительство будет удлять больше внимания вопросам переквалификации и переподготовки.

Сейчас минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный – 4,9 тысячи рублей.

В конце марта 2018 года сообщалось, что Минтруд разрабатывает законопроект, упрощающий назначение пособия по безработице. Документ также увеличит его размер.

В ведомстве пояснили, что размеры минимальной и максимальной выплаты безработным не менялись с 2009 года. Специалисты отмечали, что сейчас пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума. Планируется, что законопроект вступит в силу в январе 2019 года.