Протокол за показ ЛГБТ-отношений детям вновь составили на "Кинопоиск"

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Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" могут вновь признать виновным по делу об административном нарушении за отсутствие маркировки "18+" на фильмах с ЛГБТ-отношениями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда.

"В суд поступил административный протокол в отношении ООО "Кинопоиск", – говорится в сообщении.

Протокол в отношении платформы составили по части 2 статьи 6.21.2 Административного кодекса (КоАП) РФ ("Распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения").

Дата заседания по делу еще не назначена. В случае, если "Кинопоиск" признают виновным, платформе может грозить штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей.

Ранее "Кинопоиск" уже был оштрафован за отсутствие маркировки 18+ за демонстрацию ЛГБТ-отношений лицам, которые не достигли совершеннолетия. Суд установил, что платформа не обозначила спецзнаком картины "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы".

