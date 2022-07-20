РФС увеличил максимальный штраф за использование болельщиками пиротехники

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Российский футбольный союз (РФС) изменил сумму штрафа за использование пиротехники на трибунах футбольных стадионов. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть изменение в регламенте. Мы увеличили максимальный штраф за использование пиротехники со 125 до 200 тысяч рублей", – заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Он также отметил, что новые правила позволяют закрывать доступ болельщиков в определенные секторы стадионов на срок от одного до трех матчей.

Кроме того, регламент РФС расширен введением штрафа за попадание пиротехники в игроков или других официальных лиц. Взыскание достигает 1 миллиона рублей, возможно проведение одного матча без зрителей или на нейтральной площадке.

В начале июля стало известно, что платежная система "Мир" стала новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Контракт между сторонами заключен на четыре года.

