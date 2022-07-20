Милонов предложил "выдать швабры" любителям секса в общественных местах

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Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 предложил особое наказание для любителей заниматься любовью в общественных местах.

Ранее в СМИ и соцсетях появилось несколько видео из Сочи, где отдыхающие занимаются сексом на пляже и на сапборде в море. После этого врач Евгений Кульгавчук призвал ввести наказание по уголовной статье за публичный секс в общественных местах.

Комментируя это предложение, Милонов ответил: "Много чести", – и предложил свой вариант наказания.

"Лучше они пусть занимаются сексом с чистящими приборами в общественных местах", – заявил депутат.



Виталий Милонов депутат Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Если они любят заниматься сексом в общественных местах, надо дать им швабры, метла, и пусть делают это самое, подметая улицы. Это будет достаточное для них наказание, чтобы они передумали заниматься этой ерундой.

Ранее полиция в Сочи организовала проверку после видео, на котором пара занимается любовью на сапдоске в нескольких метрах от пляжа. В пресс-службе городского УВД рассказали, что пару могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство, за которое им грозит штраф до 1 000 рублей или арест до 15 суток.