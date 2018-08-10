Милонов назвал занимающихся сексом в "Зарядье" енотами и гопниками

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал слова главного архитектора Москвы о большом количестве пар, занимающихся сексом в парке "Зарядье". Парламентарий подчеркнул, что территория предназначена для отдыха, а не для решения интимных вопросов.

"Люди приходят туда отдыхать, за состоянием душевного комфорта. Совокупление каких-то енотов – это нарушает состояние душевного комфорта, потому что это интересует только этих двух кроликов", – заявил депутат.

Милонов добавил, что парк строили на народные деньги и он является гордостью и достоянием города, сообщает газета "Известия".

"А вот эти вот животные совокупляющиеся никакого отношения к этому не имеют. И никакие они не свободные люди, они просто гопники. И отношение к ним должно быть точно такое же", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, секс в парке – нарушение общественного порядка. Сотрудники полиции должны следить за подобными инцидентами. Несколько показных административных дел, по мнению Милонова, могли бы решить эту проблему переориентировав посетителей на ловлю бабочек.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в парке "Зарядье" наблюдается небывалое количество желающих заниматься сексом. Несколько пар засняли видеокамеры. По мнению Кузнецова, тенденция объясняется тем, что люди чувствуют себя комфортно и безопасно в парке.

"Зарядье" открыли 9 сентября 2017 года в день празднования 870-летия Москвы. Ранее на месте парка располагалась снесенная гостиница Россия. Общая площадь парка составляет 10,2 гектара.

Одними из главных достопримечательностей стали "Парящий мост", "Ледяная пещера" и информационный центр. Вскоре будет готов для посетителей концертный зал филармонии.