В Росреестре зафиксировали рост в Москве количества сделок по ипотеке

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Число сделок по ипотеке в Москве в июне увеличилось на 15% по сравнению с маем 2022 года, составив 5 905. Об этом сообщается на сайте Росреестра.
При этом по сравнению с июнем прошлого года (10 731 сделка) данный показатель сократился на 36,5%.
За период с января по июнь 2022 года Росреестром по Москве было оформлено 52 246 договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 13% меньше значения 2021 года и почти на 37% больше значений 2020 года.
"Основной рост в июне мы фиксировали именно при оформлении ипотечных сделок в новостройках. Восстановлению интереса покупателей способствовали меры поддержки строительной отрасли, разработанные и принятые правительством страны, а также предлагаемые застройщиками рассрочки по платежам и лояльные кредитные программы банков", – добавил руководитель Управления Росреестра по столице Игорь Майданов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ставка по льготной ипотеке снижена с 9 до 7%. По его словам, размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов РФ – 6 миллионов рублей.
До этого Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых. Он пояснил, что срок действия льготной ипотечной программы, несмотря на снижение процентной ставки, сохранится – предложение будет доступно до конца 2022 года.
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