В Банке России перечислили способы сэкономить на ипотеке

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Снизить ставку по ипотечному кредиту возможно с помощью оформления займа с господержкой, использования собственной программы банка и застройщика, а также рефинансирования ссуды по более низкой ставке, рассказала главный экономист Главного управления ЦБ РФ по ЦФО Александра Львова.

"Оформить ипотеку по приемлемой ставке можно тремя способами: воспользоваться программами ипотеки с господдержкой (льготная, семейная, сельская, ипотека для IT-сотрудников), оформить ипотеку по собственным программам застройщиков и банков или рефинансировать действующую ипотеку по более низкой ставке", – сообщила она в беседе с "Газетой.ру".

Экономист отметила, что в настоящее время льготную ипотеку можно получить под 3–7% годовых, а рефинансирование дает возможность уменьшить ставку на 2–3 процентных пункта. При этом по программам застройщиков минимальные ставки составляют от 0,01 до 1,99% годовых.

Для оценки эффективности рефинансирования Львова рекомендует сравнить сумму переплаты по текущему и новому кредитам, изучить график платежей по действующему кредиту и оценить оставшуюся сумму для погашения.

"Если отдано уже больше половины кредита, рефинансирование может быть не оправданно даже при более низкой ставке", – пояснила представитель Центробанка.

По ее словам, сэкономить на ипотеке также поможет получение налогового вычета, когда у заемщика есть возможность вернуть 13% от потраченной суммы, но не более 260 тысяч рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ставка по льготной ипотеке снижена с 9 до 7%. По его словам, размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов РФ – 6 миллионов рублей.

До этого Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых. Он пояснил, что срок действия льготной ипотечной программы, несмотря на снижение процентной ставки, сохранится – предложение будет доступно до конца 2022 года.

