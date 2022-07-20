В Роспотребнадзоре заявили об окончании инкубационного периода у пациента с оспой обезьян

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Инкубационный период у инфицированного оспой обезьян в России уже прошел, в настоящее время распространения болезни нет, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на пресс-конференции.

"У нас пока с вами один случай официально зарегистрированный в Санкт-Петербурге, и это завоз из Европы. Это известная ситуация, поэтому продолжения, уже прошло две недели, то есть инкубационный период. Пока продолжения никакого нет", – приводит РИА Новости его слова.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля. По данным медиков, болезнь протекала в легкой форме, угроз для жизни человека не было.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял, что оспа обезьян имеет невысокую заразность, поэтому не может распространиться так же широко, как COVID-19. Он также отмечал, что в РФ не потребуется вводить новые ограничительных меры в связи с выявлением первого случая оспы обезьян.

