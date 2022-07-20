Диетолог рассказала, кому опасно есть арбузы и дыни

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что употребление арбуза и дыни может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и даже отравлению.

Специалист отмечает, что арбуз и дыня содержат быстрые сахара, поэтому есть их килограммами не стоит. Особенно это касается людей с избыточным весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.



Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Если арбуза съедать больше чем полкилограмма за раз, то, в принципе, можно незаметно и набрать вес. Это не какой-то продукт с нулевой калорийностью – есть и калории, и сахара. Поэтому за его количеством в рационе важно следить.

При этом совсем отказываться от арбуза и дыни не стоит: диетолог подчеркивает, что за раз лучше съедать не более 400–500 граммов.

Кроме того, важно выбрать правильное место для покупки. "Лучше приобретать арбуз в торговых точках, где есть "понятный" продавец, иначе сложно сказать, что может быть в арбузе, какие еще дополнительные химикаты. По крайней мере, когда вы покупаете арбуз в магазине или какой-то официальной торговой точке, если что-то произойдет, какое-то отравление, вам будет понятно, куда обращаться", – предупредила эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление арбуза способно как понижать давление, так и повышать его, поэтому гипертоникам такую ягоду лучше есть с осторожностью.