Диетолог рассказала, кому опасно есть арбузы и дыни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что употребление арбуза и дыни может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и даже отравлению.
Специалист отмечает, что арбуз и дыня содержат быстрые сахара, поэтому есть их килограммами не стоит. Особенно это касается людей с избыточным весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.
При этом совсем отказываться от арбуза и дыни не стоит: диетолог подчеркивает, что за раз лучше съедать не более 400–500 граммов.
Кроме того, важно выбрать правильное место для покупки. "Лучше приобретать арбуз в торговых точках, где есть "понятный" продавец, иначе сложно сказать, что может быть в арбузе, какие еще дополнительные химикаты. По крайней мере, когда вы покупаете арбуз в магазине или какой-то официальной торговой точке, если что-то произойдет, какое-то отравление, вам будет понятно, куда обращаться", – предупредила эксперт.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление арбуза способно как понижать давление, так и повышать его, поэтому гипертоникам такую ягоду лучше есть с осторожностью.
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