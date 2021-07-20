Дмитрий Саблин нашел эффективный способ защиты интересов большинства россиян

Фото: Семен Василевич
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин планирует использовать формат специальной рабочей группы по развитию социальной инфраструктуры в России, чтобы защитить интересы большинства граждан страны.
Созданную весной этого года и показавшую эффективность рабочую группу "Развитие ТиНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры" парламентарий решил трансформировать в рабочую группу "Эффективное развитие социальной инфраструктуры" в Госдуме РФ.
"Нужно действовать в логике социального приоритета. Рабочая группа будет заниматься ключевыми для каждого человека объектами – школами, детскими садами, больницами. Действовать предстоит точечно – по наиболее проблемным объектам – и системно. Группа "Эффективное развитие социальной инфраструктуры" создается, чтобы защищать интересы большинства граждан страны", – сказал Саблин.
По его словам, эффективность и востребованность такого формата работы подтверждают результаты деятельности рабочей группы по развитию социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Там всего за несколько месяцев удалось ускорить сдачу 20 объектов социальной инфраструктуры или решить проблемы, которые сдерживали запуск или ход их строительства.
Ранее Саблин заявил о необходимости отменить налог на квартиры, которыми не могут пользоваться обманутые дольщики. Он убежден, что новый закон улучшит их материальное положение.
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