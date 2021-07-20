Более трети россиян заявили, что хотели бы спать на работе

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Более трети россиян – 37% – хотели бы иметь возможность вздремнуть на рабочем месте в течение дня. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "Зарплата.ру", передает ТАСС.

Еще 31% работников, принявших участие в опросе, заявили, что выступают против сна в офисе, 5% затруднились с ответом.

"25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено", – отмечают аналитики.

При этом 2% респондентов признались, что спят на работе во время обеда на парковке в автомобиле или в подсобке. Аналитики также отметили, что идею отдыха разделяют 61% мужчин и 39% женщин. Большинство из них считают, что на сон хватило бы получаса.

Ранее руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царева рассказала, что слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния. Врач пояснила, что насторожиться следует, если человек изо дня в день проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать.