Энергоблоки Калининской АЭС вышли на полную мощность

Все энергоблоки Калининской АЭС в Тверской области вышли на полную мощность после остановки из-за короткого замыкания, сообщила пресс-служба "Росэнергоатома".

"Восстановлена работа всех трех энергоблоков, отключенных от сети из-за короткого замыкания, произошедшего на ошиновке одного из трансформаторов тока открытого распределительного устройства", – рассказали в концерне.

Ранее сообщалось, что все ремонтные работы на станции завершены.

ЧП случилось в четверг рано утром. Три энергоблока отключились от сети из-за короткого замыкания на трансформаторе тока. Но это не нарушило энергоснабжение в Тверской области, и радиационный фон не изменялся.

Энергоблок №4 вышел на номинальную мощность рано утром в пятницу, 19 июля, а энергоблок №1 был включен в сеть вечером того же дня.

КАЭС находится в Удомельском районе в 125 километрах от Твери и в 330 километрах от Москвы. Через открытое распределительное устройство станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. На Калининской АЭС используются реакторные установки типа ВВЭР-1000.

Энергетический пуск блока №1 состоялся в 1984 году; в 1986 году был включен в сеть энергоблок №2. Энергоблок №3 введен в эксплуатацию в 2004 году; в 2011 году состоялся пуск энергоблока №4.

