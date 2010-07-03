Энергоблоки Калининской АЭС вышли на полную мощность

Все энергоблоки Калининской АЭС в Тверской области вышли на полную мощность после остановки из-за короткого замыкания, сообщила пресс-служба "Росэнергоатома".
"Восстановлена работа всех трех энергоблоков, отключенных от сети из-за короткого замыкания, произошедшего на ошиновке одного из трансформаторов тока открытого распределительного устройства", – рассказали в концерне.
Ранее сообщалось, что все ремонтные работы на станции завершены.
ЧП случилось в четверг рано утром. Три энергоблока отключились от сети из-за короткого замыкания на трансформаторе тока. Но это не нарушило энергоснабжение в Тверской области, и радиационный фон не изменялся.
Энергоблок №4 вышел на номинальную мощность рано утром в пятницу, 19 июля, а энергоблок №1 был включен в сеть вечером того же дня.
КАЭС находится в Удомельском районе в 125 километрах от Твери и в 330 километрах от Москвы. Через открытое распределительное устройство станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. На Калининской АЭС используются реакторные установки типа ВВЭР-1000.
Энергетический пуск блока №1 состоялся в 1984 году; в 1986 году был включен в сеть энергоблок №2. Энергоблок №3 введен в эксплуатацию в 2004 году; в 2011 году состоялся пуск энергоблока №4.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.