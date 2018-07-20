Туроператор "Интрэвел Столешники" объявил о прекращении деятельности

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Туроператор "Интрэвел-Столешники" прекращает туроператорской деятельность с 20 июля. Генеральный директор Евгений Юрьев заявил, что уже почти два месяца компания существует в условиях негативного информационного поля, передает "Интерфакс".
По его словам, компания не смогла найти выход из сложившейся ситуации, хотя на туроператорском рынке пытались привлечь партнеров и инвестиции.
"Интрэвел Столешники" является частью единого федерального реестра туроператоров и ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".
Как отмечают в компании, финансовых гарантий должно хватить, чтобы возместить на ущерб всем пострадавшим туристам.
Официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова ранее сообщила о начале проверки туроператора "Натали Турс". Проверку соблюдения требований федерального закона о защите прав потребителей и туристической деятельности, по ее словам, начали после возникших у туроператора финансовых проблем.
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