Туроператор "Интрэвел Столешники" объявил о прекращении деятельности

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Туроператор "Интрэвел-Столешники" прекращает туроператорской деятельность с 20 июля. Генеральный директор Евгений Юрьев заявил, что уже почти два месяца компания существует в условиях негативного информационного поля, передает "Интерфакс".

По его словам, компания не смогла найти выход из сложившейся ситуации, хотя на туроператорском рынке пытались привлечь партнеров и инвестиции.

"Интрэвел Столешники" является частью единого федерального реестра туроператоров и ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".

Как отмечают в компании, финансовых гарантий должно хватить, чтобы возместить на ущерб всем пострадавшим туристам.

Официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова ранее сообщила о начале проверки туроператора "Натали Турс". Проверку соблюдения требований федерального закона о защите прав потребителей и туристической деятельности, по ее словам, начали после возникших у туроператора финансовых проблем.