Столичная прокуратура начала проверку "Натали Турс"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила о начале проверки туроператора "Натали Турс".

Проверку соблюдения требований федерального закона о защите прав потребителей и туристической деятельности, по ее словам, начали после возникших у туроператора финансовых проблем, передает РИА Новости.

Нефедова отметила, что результаты проверки находятся на контроле прокурора города.

Ранее сообщалось, что представители Следственного комитета побывали в офисе компании "Натали Турс" и изъяли часть документации.

4 июля туроператор объявил, что все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года аннулированы. Позже компания "Натали Турс" предложила клиентам, чьи туры были аннулированы, не подавать на компенсацию, а принять гарантийное обязательство по туристическим услугам.