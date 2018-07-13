Туроператор "Натали Турс" предложил клиентам услуги вместо денег

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Туроператор "Натали Турс" предложил клиентам, чьи туры были аннулированы, не подавать на компенсацию, а принять гарантийное обязательство по туристическим услугам.
Клиенты смогут по этим обязательствам поехать отдыхать на ту же сумму, которую туроператор им должен, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение для сотрудников компании, которое оказалось в распоряжении агентства.
Как отмечается, если клиент готов принять гарантийное обязательство, то документ будет находиться в личном кабинете агента и в распечатанном виде у заявителя.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что задолженность "Натали Турс" перед туристами оценивается в десять миллионов долларов.
4 июля было объявлено, что все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года аннулированы.
От содействия "Турпомощи" и других ассоциаций в "Натали турс" отказались, заявив, что необходимые обязательства перед путешественниками выполнят самостоятельно. Деньги за аннулированные путевки пообещали вернуть.
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