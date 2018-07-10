АТОР оценила задолженность "Натали Турс" перед туристами в 10 млн долларов

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что задолженность "Натали Турс" перед туристами оценивается в десять миллионов долларов.

"Оценка ассоциации – это больше 10 миллионов долларов, однако сама компания на этот счет пока молчит. Это наши оценки на основании данных турагентств, исходя из тех данных, которые мы получаем от клиентов и отдельных групп клиентов", – приводит слова Ломидзе РИА Новости.

Как сообщается, юридическое лицо "Натали Турс" – "Панорама Тур" прекратило чартерные программы для туристов в Анталию, Неаполь, Римини, Барселону, Ираклион и Каталонию с 30 июня.

4 июля было объявлено, что все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года аннулированы.

От содействия "Турпомощи" и других ассоциаций в "Натали турс" отказались, заявив, что необходимые обязательства перед путешественниками выполнят самостоятельно. Деньги за аннулированные путевки пообещали вернуть.

Глава Ростуризма Олег Сафонов ранее сообщил, что все туристы "Натали Турс", находящиеся за границей, улетят в Россию в течение двух недель. Перевозить их будут чартерными рейсами.