Туристы "Натали Турс" вернутся в РФ в течение двух недель

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Около 500 туристов "Натали Турс", которые сейчас находятся за границей, вернутся в Россию до конца недели. Оставшиеся три тысячи улетят в РФ в течение двух недель, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, всего за рубежом находятся 3,592 тысячи человек, у них у всех на руках есть обратные билеты. Перевозить их будут чартерными рейсами, передает телеканал Москва 24.

Сафонов уточнил, что ассоциация "Турпомощь" приняла все необходимые действия, чтобы гарантировать возвращение туристов домой.

"Люди могут спокойно отдыхать в тех местах, где они находятся, и в соответствии с датами, указанными на билетах, они будут приезжать в аэропорт и отправляться в Российскую Федерацию", – отметил глава Ростуризма.

"Натали Турс" аннулировала все поездки, запланированные на период с 4 июля по 30 сентября. 5 июля компания начала выплачивать компенсации по несостоявшимся поездкам. На прямые финансовые выплаты клиентам компании уже направили 800 тысяч рублей.

Клиентам "Натали Турс" планируют вернуть деньги за оплаченные туры в течение десяти дней. Однако в самих турагентствах пока не могут назвать точные сроки возврата денег за туры и чартеры, которые были забронированы на период с июля по конец сентября.

Как пояснили в Ростуризме, если туристы приобрели путевки, но еще не успели ими воспользоваться, для возврата денег им нужно будет обратиться в турагентство, где они ранее бронировали тур. Там им помогут написать заявление на возврат в связи с аннуляцией тура. Согласно законодательству, действующий туроператор обязан вернуть клиентам деньги в течение десяти дней после получения заявления.

Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию для клентов "Натали Турс" по вопросам экстренной помощи и возмещения убытков.