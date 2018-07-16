Следственный комитет начал проверку "Натали Турс"

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Представители Следственного комитета побывали в офисе компании "Натали Турс" и изъяли часть документации, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Следственный комитет начал проверку по факту неисполнения "Натали Турс" обязательств по реализованным турам", – цитирует представителя РСТ РИА Новости. Тюрина уточнила, что официально о следственных действиях еще не объявляли, но приход сотрудников СК подтвердили сотрудники компании.

В компании "Натали Турс" осталось около 15 сотрудников, остальных уволили, добавила Тюрина. В обмен на заявления об увольнении по собственному желанию им выплатили зарплату за июнь. Оставшиеся менеджеры ведут переговоры с разными туроператорами, подыскивая новое место для работы, отметила она.

Все туристы, отправленные оператором за рубеж, вернутся в Россию в течение текущей недели, последние 22 путешественника прилетят из Турции. Компания прислала авиабилеты всем, у кого их не было, рассказала представитель РСТ.

Турина заявила об отсутствии конкретной информации по возврату средств за аннулированные туры. Агенты получают только некие гарантийные обязательства, которые ничего не говорят о сроках выплаты денег.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" – "Панорама Тур" – прекратило выполнять чартерные программы в Италию, Турцию, Испанию и Грецию с 30 июня. А с 4 июля компания аннулировала все путевки до 30 сентября включительно.

Представители туроператора обещали выплатить средства путешественникам, а затем начали предлагать им гарантийные обязательства. Они не предполагают выплаты средств, вместо этого туристам гарантируют отдых на ту же сумму, которую они уже заплатили компании. Задолженность "Натали Турс" перед туристами оценивается в десять миллионов долларов.